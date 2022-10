Juventus-Bologna, i bookmakers credono nei bianconeri

Domani sera alle 20:45 la Juventustornerà in campo, ospitando il Bologna all'Allianz Stadium nell'ottava giornata di Serie A. I bianconeri vogliono ripartire, dopo un inizio di stagione molto deludente. Prima della sosta infatti era stato toccato il punto più basso di questo primo scorcio di campionato, con la sconfitta in casa del Monza. In totale la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato 10 punti in 7 partite. Ragion per cui domani l'obiettivo è per forza la vittoria.