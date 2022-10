Juventus – Bologna, gli ex della sfida: da Baggio a Cabrini

Il sito della Juventus ha pubblicato tutti i doppi ex di Juventus e Bologna, in vista della partita tra i felsinei ed i bianconeri.

redazionejuvenews

La Juventus domani sera affronterà il Bologna. Sono diversi i doppi ex della gara, da Baggio a Iuliano, passando per Giaccherini e Di Vaio. Ecco la lista completa, pubblicata dal sito bianconero: "Nei precedenti di Juventus-Bologna compaiono molti giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia dei due club. A cominciare da Roberto Baggio, 5 anni in bianconero e una stagione di alto profilo in rossoblù nel 1997-98. A osservarlo calciare una punizione con il numero 8 c'è Giancarlo Marocchi, che a Torino ha vinto tutto arrivando proprio dal Bologna e facendovi ritorno per chiudere lì la carriera. ANTONIO CABRINI Alla Juve ha trascorso una vita: 13 anni nei quali è passato dall'essere un giovane di belle speranze a consacrarsi come il miglior terzino sinistro al mondo. Nel 1989 va a Bologna, a vivere le ultime avventure di una carriera fantastica. Quando torna al Comunale, i tifosi della Filadelfia lo accolgono come si conviene a uno di famiglia.

MARK IULIANO Seminascosto dall'abbraccio di Ciro Ferrara, Mark Iuliano ha avuto nel Bologna la vittima designata, segnandogli 3 gol in 2 stagioni consecutive, dal 2002 al 2004 (2 al Delle Alpi, uno al Dall'Ara). Il difensore ha vissuto una stagione a Bologna, in Serie B, nel 1992-93. Nella foto si scorge accanto a Julio Cruz anche Michele Paramatti, un altro ex della partita. MARCELO ZALAYETA 2004-05: Marcelo Zalayeta è uno dei 2 goleador bianconeri di Juventus-Bologna (l'altro è Fabio Cannavaro). L'attaccante uruguaiano ha collezionato complessivamente 160 presenze lungo un decennio nel quale è arrivato a Torino e ha fatto ben due ritorni dopo alcuni trasferimenti. A Bologna ha trovato casa nel 2009, fermandosi per una sola stagione.

MARCO DI VAIO Marco Di Vaio impegnato in un contrasto con Arturo Vidal nel primo Juventus-Bologna disputato allo Stadium. L'attuale direttore sportivo del club felsineo ha trascorso in Emilia la parte conclusiva della sezione italiana della sua carriera, chiusa poi in Canada. Alla Juve ha giocato due anni nella squadra di Marcello Lippi dal 2002 al 2004, andando in doppia cifra nelle realizzazioni in entrambe le stagioni. EMANUELE GIACCHERINI La foto ritrae Giaccherini fare da sponda per l'accorrente Quagliarella che porta in vantaggio la Signora in Juventus-Bologna del 2012-13. Emanuele veste il bianconero dal 2011 al 2013 e il rossoblu nel 2015-16 quando fa ritorno in Italia dall'Inghilterra".