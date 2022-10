Juventus-Bologna: la probabile formazione bianconera

La squadra bianconera scenderà in campo domani era tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, dove ospiterà il Bologna nell'ottava giornata di campionato

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in campionato dopo il disastroso inizio di stagione. Escludendo la vittoria alla prima giornata contro il Sassuolo e quella contro lo Spezia, i bianconeri hanno solo pareggiato o perso, le ultime due di fila conto Benfica e Monza. La squadra deve invertire rotta se vuole rimanere in lotta per il campionato, e la pausa potrebbe aver fatto schiarire le idee dalle parti della Continassa, sulla quale continuato ad esserci nubi minacciose.