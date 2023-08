Juventus-Bologna, Di Bello e Fourneau verso il turno di stop

Di Bello e Fourneau, arbitro e var, in Juve-Bologna viaggerebbero verso lo stop di un turno dopo il rigore non assegnato alla squadra ospite

Sul risultato di 1-0 per gli ospiti, ha fatto scalpore la decisione di non punire con il rigore l'intervento di Iling-Junior su Ndoye. Una scelta che ha scatenato le proteste in panchina e successivamente in sala stampa dei rappresentanti del Bologna. Pochi minuti dopo la Juventus è pervenuta al pareggio, rendendo ancora più sofferto l'episodio.