Juventus, ritorno di fiamma per Berardi: la concorrenza è però alta

La Juventus ha messo gli occhi su Domenico Berardi, che in passato è stato molto vicino alla società bianconera.

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando senza sosta per trovare il sostituto di Paulo Dybala, che a fine stagione andrà via dalla Vecchia Signora, vista la scadenza del contratto a giugno 2022. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Il classe '94 si sta consacrando definitivamente con la casacca neroverde, e da almeno tre stagioni l'ala campione d'Europa ha compiuto il definitivo salto di qualità. I numeri parlano da soli, 14 reti e 12 assist in questa stagione, statistiche che fanno capire come Berardi si sia completato e abbia concluso quel percorso di maturazione in corso da qualche tempo.

Tra la Juventus e Berardi, qualche anno fa, c'era stato qualche flirt, poi non andato a buon fine. Infatti, la Vecchia Signora, nel 2013 ed anche nel 2015 ha avuto l'opportunità di mettere le mani sul talento del Sassuolo, ma alla fine Madama, dopo anni di tira e molla, lo ha lasciato interamente al club emiliano, che adesso detiene il 100% del cartellino. Adesso, dopo l'addio di Dybala, i bianconeri sono alla ricerca di un esterno d'attacco e Berardi è un nome molto valido come possibile acquisto, anche se diversi club sono interessati a lui, in primis Milan e Napoli.

Il prezzo dell'eventuale operazione non dovrebbe essere altissimo, anche perché l'esterno del Sassuolo ha comunque quasi 28 anni, quindi il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni, cifra accessibile per le casse della Juventus. Inoltre, Berardi a Reggio Emilia percepisce poco meno di 2 milioni, precisamente 1,8, stipendio alla portata del nuovo ciclo della Vecchia Signora, basato sull'abbassamento del monte ingaggi e su una nuova prosperità economica, venuta a mancare dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo e l'avvento della pandemia. Certamente la Juventus ha iniziato il casting per il dopo Dybala e Berardi è in piena corsa per arrivare finalmente a Torino, con 9 anni di ritardo.