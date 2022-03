Juve, l’Academy di San Paolo si colora con lo street artist Kobra

Il noto artista brasiliano ha voluto donare il suo ultimo murale all'Academy bianconera della sua città natale. Tutti i dettagli dell'opera.

Alla base della sua opera, da sempre, ci sono temi sociali ed educativi, che Kobra, artista attento alle sue radici e alle sue origini, diffonde attraverso la forza d'impatto dei suoi lavori visuali. Anche questa volta il filo conduttore è stato lo stesso, ma legato al mondo del calcio e ai suoi valori, in primis la socializzazione e l'educazione, che questo sport come pochi altri sa veicolare in modo davvero inclusivo. Valori in cui ovviamente crede da sempre anche la Juventus, come dimostra proprio il progetto delle Academy, che lavorano da anni insieme migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi che si divertono conoscendo il calcio e il modello educativo bianconero.