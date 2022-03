CR7 tra panchine, gol e record: l’ex Juve si prepara a sfidare l’Atletico

Questa sera l'ex Juve si prepara ad affrontare l'Atletico Madrid. Per il portoghese non è un periodo semplice: riuscirà ad incidere

redazionejuvenews

"Domani è uno di quei giorni che tutti stavamo aspettando. Una di quelle occasioni per mostrare al mondo il motivo per cui Old Trafford è conosciuto come il Teatro dei Sogni. Ricreiamo l'incredibile atmosfera che abbiamo visto nell'ultima partita casalinga e manteniamo vivo il nostro sogno di Champions League! Noi siamo il Manchester United! Facciamolo insieme! Andiamo, Diavoli!", queste le parole dell'ex Juve Cristiano Ronaldo pubblicate ieri su Instagram. Questa sera la squadra del fenomeno portoghese affronterà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e dopo il pareggio nel match di andata avrà un solo risultato possibile: vincere.

Lo United si affiderà all'ex bianconero, fresco di un'incredibile tripletta in Premier League contro il Tottenham. Una tripletta che ha permesso al portoghese di infrangere l'ennesimo record della sua incredibile carriera. Anche in questo caso CR7 ha voluto festeggiare con un post su Instagram: "Orgoglioso di aver superato un'altra sfida diventando il miglior marcatore del mondo per club, solo 6 mesi dopo essere diventato il miglior marcatore internazionale del mondo. Nient'altro che rispetto per Romário, uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi! Grazie a tutti i giocatori che ho incontrato durante la mia carriera, grazie a tutti i club che ho rappresentato, grazie a tutti i miei tifosi e, soprattutto, grazie alla mia splendida famiglia. Non ce l'avrei fatta senza di te!".

Eppure per i Red Devils questo non è un periodo molto semplice. Per tutta la stagione la squadra, nonostante i tanti fenomeni a disposizione, ha faticato molto a trovare una costanza di prestazioni e risultati. Il cambio di allenatore e l'arrivo in panchina di Ragnick non sembra aver risolto i problemi e anche CR7 ne ha subito le conseguenze, finendo addirittura in panchina nel derby contro il Manchester City, poi perso. Per questo vincere in Champions sarebbe un traguardo fondamentale. Ci penserà Ronaldo?