La Juventus si abbraccia attorno a se stessa: “Insieme”

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro il Benfica, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague, aprendo ufficialmente la crisi della squadra di Massimiliano Allegri. Anche ieri sera infatti, dopo i soliti primi 20 minuti di grande intensità, la squadra bianconera si è persa, finendo in balia della squadra portoghese, che è stata in grado di segnare due gol e di ribaltare a la partita. Una situazione difficile quella che sta vivendo la squadra bianconera, che ora in Champions avrà bisogno di un miracolo per passare il turno, contando gli 0 punti raccolti nelle prime due partite.