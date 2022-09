Calciomercato Juventus / Tutti in discussione: al via una nuova rivoluzione

Era obbligatorio non fallire la seconda giornata di Champions contro il Benfica, ma la Juventus purtroppo è caduta per 2 a 1 in casa dotto i colpi della squadra portoghese. Il secondo tempo di ieri è stato troppo brutto per essere vero. I ragazzi di Allegri sembrano aver perso smalto e carattere, non sono riusciti a reagire di fronte ad una situazione complicata.