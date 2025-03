Juventus, Balzarini lancia la bomba: "Giuntoli vuole..." / News

Nuovi aggiornamenti rispetto al futuro della Juventus e a quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro

Balzarini e la bomba di calciomercato sul futuro della Juventus

La Juventus lavora guardando al futuro. Tanto che in queste ore si sta ragionando – nonostante la vittoria contro il Verona – di futuro. Sono in molti a credere che la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe non bastare a Thiago Motta per guadagnarsi la riconferma. Ed è per questo motivo che, dunque, la Juventus si starebbe organizzando per capire eventualmente chi andare a prendere. Per saperne di più, andiamo a vedere cosa ha detto Gianni Balzarini intervistato da TJ.

"Il quarto posto potrebbe anche non bastare il quarto posto perché dopo subentrano anche tutte le altre valutazioni che riguardano appunto i comportamenti, la gestione della squadra, come è visto all'interno della squadra. Sai, un allenatore viene giudicato per tante situazioni. L'idea di ricominciare, magari poter avere gli stessi problemi anche l'anno successivo. Secondo me la Juve in questo momento si è già mossa nel senso che sta già sondando il terreno nel caso in cui non arrivasse il quarto posto. A questo punto non ci sarebbe neanche discussione, immagino. E' impossibile che la Juve arrivi all'ultima giornata impreparata, qualora dovesse decidere di non continuare con Motta. È normale che si stia già guardando attorno e che quindi, nel caso in cui non dovesse essere confermato, abbia le idee chiare". Balzarini poi ha proseguito: "Al di là del fatto che io stimo molto Thiago Motta e penso che possa veramente dare tanto se verrà confermato. Se devo fare un nome dico Conte. Antonio a Vinovo, dopo aver controllato se l'erba era tagliata giusta e dopo aver cacciato i giardinieri se l'erba non era tagliata giusta, riuniva la squadra e diceva in questi casi: "dovete sputare sangue". Quello che succederà lo staremo a vedere.