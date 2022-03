Youth League: Az Alkmaar-Juventus, le formazioni ufficiali

La Juventus Primavera sfida l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

E' tutto pronto per la sfida tra AZ Alkmaar e Juventus. Le due compagini si affronteranno alle 14 per la sfida di Youth League, match valido per gli ottavi di finale della massima competizione continentale giovanile. Gli ospiti arrivano dalla bruciante sconfitta in campionato con l'Inter per 3-0, mentre i padroni di casa arrivano agli ottavi dopo aver superato il turno dei play-off.