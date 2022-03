La Juventus Primavera scenderà in campo tra poche ore per gli ottavi di finale di Youth League. . Il mister Bonetti ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match.

redazionejuvenews

Andrea Bonatti, tecnico della Juventus Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita odierna di Youth League. I bianconeri, infatti, affronteranno alle 14 l'AZ Alkmaarnel match valido per gli ottavi di finale della competizione continentale giovanile. Una partita storica per la Vecchia Signora, che potrebbe raggiungere i quarti di finali, obiettivo fallito nelle scorse stagioni. La Juventus arriva dalla vittoria nel girone, mentre gli olandesi sono arrivati agli ottavi grazie ai play-off. A differenza della Champions dei grandi, ci sarà solo l'andata e chi passerà dovrà sfidare la vincente tra Liverpool e Genk, match in programma un'ora dopo, alle 15.

I bianconeri arrivano alla partita con la formazione tipo, senza però l'infortunato Turco. Il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1, marchio di fabbrica degli ultimi mesi. In porta inamovibile Senko, il reparto arretrato sarà composto da Savona, Nzouango, Muharemovic e Turicchia. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata da Sekularac e Omic, mentre i trequartisti saranno Maressa, Hasa e Ilinig. L'unica punta dello scacchiere juventino sarà Chibozo, che dovrà tentare di scardinare la difesa olandese. Non saranno presenti Miretti e Soulé, convocati da mister Allegri per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, assenze molto pesanti per una sfida che potrà essere decisiva.

Ecco le parole di Bonatti: "Siamo contenti di essere qui, ci godiamo il momento. Poi prenderemo tutta la concentrazione che ci serve per fare questa bella partita a cui teniamo e che ci siamo meritati di giocare. Mi aspetto che ci sia la maturità di comprendere i momenti della partita e la pulizia tecnica che sarà necessaria per essere efficaci in zona gol. Il peso specifico di ogni momento della partita e di ogni episodio è superiore. Sappiamo che ci sono 90 minuti più eventuali rigori, quindi all’interno dei 90 minuti dovremo essere efficaci per portare la partita dalla nostra parte».