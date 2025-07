Juventus, tanti auguri a Daniele Rugani

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del compleanno di Rugani.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Due giorni fa Michele Di Gregorio ha compiuto ventotto anni, oggi – martedì 29 luglio 2025 – tocca a Daniele Rugani spegnere le candeline. Il difensore toscano festeggia in bianconero il suo trentunesimo compleanno, dopo essere rientrato dall’esperienza in prestito all’Ajax, e anche lui – come Di Gre – lo festeggerà in campo, allenandosi con i suoi compagni. Daniele, come detto, ha giocato la stagione 2024/2025 in Olanda ed è sceso in campo ventisei volte, tra tutte le competizioni”.

Sulla carriera

“Presenze che sono salite a ventisette con quella al Mondiale per Club con la nostra maglia, in occasione dell’ottavo di finale contro il Real Madrid. Con la partita contro gli spagnoli Rugani ha toccato quota 149 sfide disputate con la Juventus, tenendo in considerazione soltanto le gare ufficiali. Nella nostra Prima Squadra dal 2015, nel corso di queste stagioni Daniele ha vissuto tre esperienze in prestito: in Francia con il Rennes, in Italia con il Cagliari e l’ultima in Olanda con l’Ajax. Da parte di tutti noi, Dani, tanti auguri!”. Intanto ecco le parole di Balzarini<<<