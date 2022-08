Juventus – Atletico Madrid: le formazioni ufficiali: sorpresa Soulè dal 1′

La Juventus, alle 18, affronterà l'Atletico Madrid nell'ultima amichevole del pre-campionato. La gara si disputerà alla Continassa, dopo l'iniziale annullamento della partita per i disordini a Tel Aviv, luogo dove si sarebbe dovuta svolgere la gara. I bianconeri arrivano dalla vittoria per 2-0 contro l'U23, nella sfida di Villar Perosa, mentre i colochoneros arrivano dalla vittoria per 4-1 contro il Cadice, sempre in amichevole.