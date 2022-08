Juve-Atletico Madrid, le probabili formazioni: Cuadrado verso il forfait

Tra otto giorni la Juventus farà il suo esordio in campionato all'Allianz Stadium contro il Sassuolo nel monday night della prima giornata di Serie A. E oggi la squadra bianconera affronterà l'ultimo test amichevole prima della sfida con i neroverdi di Dionisi . Alle 18 infatti ci sarà la partita amichevole contro l' Atletico Madrid di Simeone . La partita si sarebbe dovuta giocare questa sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv , ma le crescenti tensioni nella Striscia di Gaza hanno costretto gli organizzatori ad annullare il match per motivi di sicurezza, visto il pericolo di ritorsioni palestinesi dopo gli attacchi israeliani.

La gara quindi si svolgerà nel centro sportivo bianconero della Continassa, senza accesso al pubblico, in diretta su Sky Sport 1 alle ore 18. Per entrambe le squadre si tratterà degli ultimi 90 minuti prima di iniziare i rispettivi campionati e quindi i due tecnici faranno le prove generali di formazione in vista del prossimo fine settimana. Allegri deve fare i conti con le assenze: Pogba e McKennie sono infortunati e anche Cuadrado è in dubbio. Il colombiano aveva già saltato la kermesse di Villar Perosa e anche ieri si è allenato a parte, quindi è probabile che oggi venga tenuto a riposo.