Juventus, passi avanti per il rinnovo di Fagioli: accordo ad un passo

Il futuro di Nicolò Fagioli si tinge sempre di più di bianconero. Il centrocampista potrebbe rimanere a Torino e rinnovare.

redazionejuvenews

La Juventus, oltre a lavorare sul fronte entrate e sulle cessioni, è molto attiva sui rinnovi dei calciatori della Vecchia Signora. Un caso spinoso che sta andando avanti da diverso tempo è quello che riguarda Nicolò Fagioli, centrocampista di Madama, tornato alla base dopo il prestito fruttuoso alla Cremonese in Serie B. Il classe 2000 ancora non è certo della permanenza in bianconero, visto che diversi club della massima serie hanno chiesto informazione sulla mezzala. Intanto, però, la Juventus vuole blindarlo, anche perché il club piemontese ha diverse defezioni nella zona centrale del campo, a causa degli stop di Pogba e Weston McKennie.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, i bianconeri sarebbero ad un passo dal raggiungimento dell'accordo per il rinnovo di Fagioli, fino al 2026. L'ex Cremonese percepisce attualmente una cifra ben al di sotto del milione di euro, mentre con il prolungamento, il classe 2000, dovrebbe arrivare a superare la quota del milione annuo. Il punto decisivo è capire anche cosa fare nelle prossime settimane, anche perché, secondo le ultime indiscrezioni, Fagioli avrebbe convinto Allegri, motivo per cui il centrocampista potrebbe rimanere in bianconero, per dare un'alternativa in più in mezzo al campo, oltre a non occupare posti in lista UEFA, considerando la provenienza dal settore giovanile.

Anche il suo procuratore Andrea D'Amico, recentemente, ha parlato così del suo assistito: "Abbiamo già cominciato a parlare, ci siamo dati appuntamento a fine tournée per fare un riassunto di tutto. Abbiamo un giovane che ha fatto molto bene, con continuità, vincendo la Serie B e che adesso nessuno mette in dubbio il talento ma ha bisogno di spazio e continuità. L’auspicio è che gli venga data la stessa importanza che avrebbe un calciatore con un passaporto diverso. Quando ti alleni con i campioni impari molto, ma hai bisogno della fiducia dell’allenatore e di poter sfogare in campo quello che impari, con un progetto del genere in una grande squadra si cresce molto. Se questo non c’è è meglio la continuità".