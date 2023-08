Juventus-Atalanta: la probabile formazione bianconera

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo questa sera a Cesena per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera a Cesena contro l' Atalanta , nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. I bianconeri esordiranno in Serie A allo Stadio Friuli di Udine contro l' Udinese , con gli avversari che ieri sera si sono qualificati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, battendo il Catanzaro per 4-1.

Un ultimo test per Massimiliano Allegri per continuare a migliorare quanto fatto durante la preparazione estiva; e per misurare la resistenza e la tenuta della sua squadra, a sette giorni dall'inizio del campionato. Al netto delle assenze che ancora affliggono i bianconeri, quelle di Pogba e Fagioli su tutte, il tecnico toscano dovrebbe schierare questa sera la formazione titolare che potrebbe scendere in campo nell'esordio in Serie A della prossima settimana.