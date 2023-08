Juventus-Atalanta: i convocati di Massimiliano Allegri

La squadra bianconera scende in campo questa sera contro i bergamaschi per l'ultima amichevole pre stagionale

La Juventus giocherà questa sera l'ultima amichevole della pre season contro l'Atalanta a Cesena, per testare la condizione della squadra in vista dell'esordio in campionato, in programma domenica prossima ad Udine contro l'Udinese. Questa la lista dei convocati, con Massimiliano Allegri che ha lasciato a Torino alcuni giocatori: Szczesny, Kaio Jorge, Kean e McKennie sono rimasti alla Continassa, così come Pogba, Fagioli e DeSciglio che stanno continuando il loro lavoro personalizzato.