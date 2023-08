Calciomercato, tifosi della Juventus senza parole: “Ecco chi può arrivare”

La Juventus è ancora al lavoro in sede di calciomercato. Le ultime indiscrezioni in tal senso raccontano qualcosa di molto particolare

Matteo Benedetti

Giuntoli ha potuto iniziare a lavorare un po' in ritardo rispetto ai suoi colleghi. Di fatto, da settimane, sta pianificando tutte le mosse bianconere portandone a termine più di qualcuna. Voci di corridoio che ha raccolto la redazione di Juvenews.eu però, raccontano che la parte forse più interessante del calciomercato della Juventus deve ancora arrivare e che dunque, le operazioni più "calde" in special modo in entrata, devono ancora essere portate a termine.

Allegri è stato chiaro: "L'obiettivo è la Champions League". Allo stesso tempo però, da quello che sappiamo noi, questo sarebbe un modo da parte del tecnico di tenere basse le aspettative. Ma su questo, non sembrano cascarci in molti. La dirigenza sa bene che non ci saranno le coppe Europee e allora, la vittoria dello scudetto, potrebbe e dovrebbe essere un obiettivo concreto. Di fatto, come detto, molto passerà dal mercato e dalle operazioni che potrebbero essere portate a termine da qui alla fine del mercato. In questo senso, stanno circolando dei nomi che - per alcuni versi - lasciano senza parole. Negativamente, però.

In riferimento va ad alcune voci di ambienti bianconeri che spiegano come il club Juventino stia seriamente valutando come opzione Berardi, nel caso in cui dovesse partire Chiesa. L'addio di Federico è qualcosa che sta nelle cose, nelle possibilità. Ma tra i tifosi Juventini - mentre inizia a circolare questa voce - c'è una maggioranza schiacciante che crede sinceramente che passare da Chiesa a uno come Berardi, sia un flop totale. L'augurio, è che siano solo indiscrezioni non suffragate da nessun genere di fatto.