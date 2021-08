Juventus-Atalanta 3-1, Allegri riparte da Dybala

I bianconeri battono i bergamaschi nell'ultimo test dell'estate

redazionejuvenews

Calcio d'agosto ma non troppo all'Allianz Stadium. La Juventus ritrova il suo pubblico e affronta l'Atalanta nell'ultima amichevole di questa estate. L'intensità mostrata dalle due squadre non è esattamente quella adatta a un'esibizione: i ventidue scesi in campo provano il ritmo da gara ufficiale, visto che la prima arriverà tra una settimana.

Massimiliano Allegri è tornato allo Stadium e si vede. La Juve gioca un primo tempo di grande pazienza, lasciando il grosso del possesso palla all'Atalanta e provando a pungere in ripartenza. È così che i bianconeri trovano il gol del vantaggio, realizzato da Dybala in conclusione di un'ottima azione combinata CR7-Chiesa-Dybala che fa davvero ben sperare sul futuro del nuovo tridente. Il vantaggio della Juve dura soltanto pochi minuti, perché un'ingenuità di Bonucci al 17' manda Muriel sul dischetto a trafiggere Szczesny. Con la gara in parità, il centrocampo della Juventus sale di colpi e il baricentro degli uomini di Allegri si alza. Sul finale della prima frazione, i padroni di casa sfruttano un calcio d'angolo per liberare alla conclusione Federico Bernardeschi, che libera un sinistro decisamente non da amichevole sotto la traversa difesa da Musso.

I primi 45' mostrano ancora una volta le lacune della linea mediana bianconera, che continua ad aspettare l'avvento di Manuel Locatelli. Al tempo stesso, arrivano segnali più che incoraggianti da Dybala, mai come quest'anno chiamato a essere una certezza. Dopo un'annata complicatissima, l'argentino si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione in gran condizione, pronto per tornare a essere decisivo.

Nella ripresa i due tecnici cominciano a pensare all'imminente prima di campionato e alla gestione dei calciatori. Il ritmo cala e c'è spazio per tanti cambi. Allegri cambia praticamente tutto l'undici titolare, con particolare premura per il minutaggio di Dybala e Cristiano Ronaldo. L'Atalanta continua a cercare il pareggio tenendo in mano il pallino del gioco, ma la difesa della Juventus non concede praticamente mai una buona occasione al fronte offensivo dei bergamaschi. A partita praticamente finita, la Juve trova anche il terzo gol, con Kulusevski che va via a Lovato e serve Morata che insacca a porta vuota.

L'Allianz Stadium dà il bentornato a Massimiliano Allegri, che si gode l'ultimo test di una squadra che dimostra di essere ancora in grado di vincere soffrendo.