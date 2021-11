Juventus-Atalanta: i convocati per la sfida dello Stadium

I bianconeri in campo alle 18 contro la squadra di Gasperini per mettersi alle spalle la sconfitta contro il Chelsea

La Juventus è attesa alle 18 dalla sfida contro l'Atalanta , valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri devono tornare alla vittoria e mettersi subito alle spalle la brutta prestazione fornita contro il Chelsea nella giornata di Champions League, che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri uscire sconfitta dallo Stamford Bridge con un pesante passivo di 4-0. Il primo posto nel girone sembra quindi perso per i bianconeri, che per differenza reti , in caso di vittoria all'ultima giornata di entrambe le squadre, arriveranno secondi.

Una partita, quella contro l'Atalanta, che servirà alla Juventus per ripartire e per continuare la sua scalata in classifica, che la vede 11 punti distante dalla coppia di testa formata da Milan e Napoli, e che dista quattro punti dalla Dea, che attualmente occupa il quarto posto in classifica. Una partita da vincere e nella quale convincere, per tornare alla vittoria e per dar seguito ai tre punti ottenuti la settimana scorsa conto la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita vinta grazie alla doppietta di Bonucci.