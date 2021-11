Juventus-Atalanta: la probabile formazione bianconera

La squadra di Massimiliano Allegri in campo contro gli uomini di Gasperini per l'anticipo di Serie A

La Juventus deve mettersi alle spalle la brutta sconfitta subita a Stamford Bridge in Champions League per 4-0 contro il Chelsea, ed ha la possibilità di farlo questo pomeriggio contro l'Atalanta. Dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra bianconera è caduta a Londra contro la formazione di Tuchel, che è passata in testa al girone per la migliore differenza reti. Dopo un percorso netto è quindi arrivata la prima sconfitta in Europa per la Juventus, che ora deve concentrarsi sul campionato per non sbagliare la partita in programma questa sera.