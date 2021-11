De Winter, parla l’agente: “La Juventus punta molto su di lui”

Il rappresentante del giocatore della Juventus ha parlato del suo assistito e della sua situzazione

"Stiamo facendo un percorso con la Juventus. In Koni punta molto: lo vedono in prima squadra, ci puntano molto. Il ragazzo sa che il suo percorso era passare in Under 23. Più gioca e meglio è: certo, poi sei in panchina in prima squadra, ti ritagli spazio, e sei il benvenuto. Ma se dovesse scegliere tra fare 0 minuti tra una parte e farne 90 dall'altra, non so per cosa opterebbe".