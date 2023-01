Juve, i convocati in vista dell’Atalanta: la scelta su Rabiot

Manca sempre meno all'inizio del big match di Serie A tra Juve e Atalanta , sfida che chiuderà il girone di andata dei bianconeri. La squadra di Allegri ha vissuto una settimana particolarmente movimentata, iniziata con la pesante sconfitta per 5-1 contro il Napoli e continuata poi la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica da parte della Corte d'Appello della FIGC. In pratica nel giro di 7 giorni i bianconeri sono passati da un possibile -4 dalla vetta a un possibile -25 , che in caso di sconfitta contro l'Atalanta sarebbe addirittura -28.

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Il tecnico della Vecchia Signora prepara il consueto 3-5-1-1, con Szczesny tra i pali. In difesa spazio al trio brasiliano composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro, con Kostic e McKennie sulle fasce. Il centrocampista americano dopo la buona prestazione in Coppa Italia contro il Monza dovrebbe quindi essere riproposto largo a destra. A centrocampo spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con il francese che ha ormai superato i leggeri problemi fisici che lo avevano fermato in settimana. In attacco Di Maria dovrebbe agire a supporto di Milik, con Kean pronto a subentrare a partita in corso.