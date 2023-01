Calciomercato Juventus / Conferme su un colpo folle: “Può arrivare gratis”

Dopo la mannaia della Corte d'Appello Federale che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus, sarà dura ricompattarsi e proseguire il cammino in campionato. A Massimiliano Allegri spetta un compito piuttosto arduo. Inevitabilmente una situazione del genere condizionerà le prossime strategie del club, sul mercato e non solo. Il tecnico aveva già fornito diversi suggerimenti alla nuova dirigenza. Primo fra tutti provare a blindare Rabiot, che vedrà il suo contratto scadere il prossimo giugno. Ora sarà quasi impossibile trattenere il campione francese.

Il centrocampo bianconero rischia di essere rivoluzionato il prossimo anno, soprattutto se Pogba non dovesse fornire le giuste garanzie fisiche. Ecco allora che la Juventus avrebbe bisogno di almeno un top player in quel reparto. Arrivano conferme proprio in queste ore di una Juve decisa a provarci per un campione che potrebbe arrivare a parametro zero<<<