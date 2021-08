Juventus – Contro l’Atalanta si vede subito la firma di Massimiliano Allegri

La Juventus vince contro l'Atalanta nel segno di Massimiliano Allegri. Concretezza: questa la chiave vincente del nuovo allenatore.

La Juventus vince e convince nell'ultima amichevole estiva contro l'Atalanta. Prestazione solidissima per i ragazzi di Massimiliano Allegri, contro una squadra di altissimo livello come quella di Gian Piero Gasperini. Si vede si da subito la mano del nuovo allenatore bianconero, richiamato sulla panchina della Juventus per vincere. E non ha deluso le aspettative. Nell'estate del 2019 la dirigenza e i tifosi juventini avevano "deciso" che vincere non era più abbastanza. Dopo 5 anni di vittorie, il calcio di Max non era più al livello della Juventus. Il sogno al tempo era Pep Guardiola, ma alla fine arrivò Maurizio Sarri. L'esperienza bianconera dell'ex tecnico del Napoli non fu un completo disastro, ma durò poco, il feeling con il mondo Juve quasi inesistente decretò la fine della sua esperienza a Torino.