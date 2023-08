Juventus: appuntamento con i tifosi All’Allianz Stadium

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo tra le mura amiche dello Stadium per la partita contro la formazione B

La Juventus sta continuando la preparazione in vista della prossima stagione, che prenderà il via il 20 agosto dallo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri cercheranno di partire al meglio per non ripetere le false partenze degli ultimi anni, che in parte hanno compromesso l'andamento delle stagioni bianconere. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo all'Allianz Stadium per la tradizionale sfida contro la formazione B.

Appuntamento alle 17, quando le porte della casa bianconera apriranno per la partita. Il fischio d'inizio è atteso per le 18:30, quando scenderanno in campo la Juventus guidata da Massimiliano Allegri, contro la Juventus Next Gen, guidata da Brambilla. Una sfida che questa stagione vedrà come teatro l'Allianz Stadium, invece della tradizionale Villar Perosa.

Attesa 24mila persone per la sfida, che riempiranno lo Stadium per tornare in contatto con i loro beniamini: ad essere aperto sarà solo il primo anello dello Stadium, sold out per l'occasione. La festa bianconera durerà anche prima e dopo la partita, e saranno presenti allo Stadium anche le ragazze della Juventus Women. Presente in tribuna anche la dirigenza al completo, con John Elkann che presenzierà dalle tribune la sfida.