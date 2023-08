Juventus: amichevole con il Chisola alla Continassa

La Juventus ha pareggiato contro l' Atalanta l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato , in programma domenica allo stadio Friuli di Udine contro l' Udinese . La partita ha lasciato molte e buone indicazioni a Massimiliano Allegri , che nei prossimi sei giorni lavorerà per migliorare ancora la squadra in vista della prima giornata di Serie A. Un test utile quello di Cesena, anche se alcuni dei giocatori che potrebbero partire titolari domenica sono rimasti alla Continassa.

Insieme a loro, presenti al centro sportivo gli esuberi e quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico di Allegri: anche per loro la Juventus ha organizzato una partita amichevole, disputata proprio sul campo da allenamento della Vecchia Signora. A scendere in campo una serie di giocarori della prima squadra e della Next Gen: tra loro anche Leonardo Bonucci, Frabotta e Pellegrini.