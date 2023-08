Calciomercato, la Juve sta valutando 4 cessioni davvero clamorose

In casa Juventus c'è aria di grossi cambiamenti. Lo diciamo perché le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni danno l'idea - molto bene - di come delle novità siano nell'aria, più di quanto si possa anche solo immaginare. E di quanto fosse possibile farlo solamente qualche tempo fa. Ecco la ragione per cui oggi abbiamo deciso di fare il punto della situazione raccontandovi quello che alla Continassa stanno valutando circa quattro possibili (grosse) cessioni che per un motivo o per l'altro, potrebbero essere portate a termine. Analizziamo insieme la situazione, iniziando subito dal primo nome per poi scorrerli via via tutti quanti <<<