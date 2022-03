Calciomercato Juventus, addio pure a Morata? Al suo posto può arrivare…

Non soloPaulo Dybala. Come vi abbiamo anticipato anche negli scorsi giorni, bisogna fare grande attenzione anche ad altri giocatori importanti che potrebbero essere agli ultimissimi mesi alla Juventus. Certo, quello dell'argentino è e probabilmente rimarrà l'addio più pesante ed eclatante, ma potrebbe non risultare l'unico in vista del prossimo calciomercato estivo.