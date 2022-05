Juventus, Allegri conferma Miretti: sempre più probabile la permanenza

La Juventus, per la prossima stagione, molto probabilmente confermerà Miretti in prima squadra, dopo le ottime prestazioni di quest'anno.

redazionejuvenews

La Juventus è molto attiva sul calciomercato. Il club bianconero sta già trattando diversi profili, ma a centrocampo, il ruolo più scoperto, potrebbe volerci qualcosa in più di Pogba, visto che si prefigurano diverse cessioni, con Arthur e Rabiot in prima linea per essere ceduti. I nomi sono diversi, ma intanto a Torino, un gioiellino della Primavera sarebbe in procinto di trasferirsi definitivamente in prima squadra, dopo aver passato gli ultimi due anni tra l'U23 e l'U19, ovviamente si tratta di Fabio Miretti.

Il classe 2003, nella stagione appena conclusa, è diventato titolare nelle ultime partite dell'anno, disputando ottime gare e conquistando Massimiliano Allegri, che a più riprese, non ha fatto altro che elogiare la personalità e la tranquillità del regista italiano. Anche nell'intervista a DAZN, il tecnico toscano, ha parlato di Miretti, spendendo ancora una volta buone parole: "L’Under 23 è un passaggio molto importante per la crescita dei ragazzi, il distacco tra Primavera e prima squadra, soprattutto quando si parla di una grande squadra come la Juventus, è troppo ampio. Sono più pronti ma è un discorso che riguarda anche la prima squadra: quando vengono con noi, hanno un livello più alto e quindi riescono a tenere i ritmi fisici e tecnici, quindi anche l’allenamento della prima squadra non si abbassa di livello. Miretti ha fatto 4 partite, buone, è stato molto bravo. La sua qualità è l’affidabilità".

Dichiarazioni che significano conferma in prima squadra, perché, attualmente, nella rosa della Juventus, manca un calciatore con quelle caratteristiche. Inoltre, l'introduzione di Miretti nella rosa porterebbe anche un beneficio nelle lista da presentare per la Champions League, visto che il classe 2003, essendo "nato" calcisticamente nella Juventus, liberebbe un posto per un altro calciatore. Senza dimenticare che la Vecchia Signora sta cercando un regista, ma, il club piemontese, il play potrebbe ritrovarselo in casa.