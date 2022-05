Juve, il punto sul centrocampo: da Pogba fino a De Jong e Torreira

La Juve è alla ricerca di un centrocampista. Da Pogba fino a Torreira: il punto della situazione sul mercato bianconero

redazionejuvenews

Siamo ormai alle porte di giugno, un mese esatto all'apertura ufficiale del calciomercato. Non per questo i club staranno fermi ad aspettare, e anzi è proprio ora il momento giusto per pianificare la stagione che verrà. In casa Juve ci sarà moltissimo su cui lavorare. I bianconeri dopo un'annata difficile sono pronti a rivoluzionare la rosa e a regalare a Massimiliano Allegri una rosa ancor più forte e competitiva. Serviranno acquisti in tutti i reparti, dalla difesa fino all'attacco. A centrocampo, però, sono attesi alcuni degli acquisti più pesanti.

La mediana negli ultimi anni è sempre stata uno dei più grandi problemi della Juventus. L'estate scorsa si sperava che l'acquisto di Locatelli avrebbe potuto risolverli, ma il centrocampista italiano da solo non può fare più di tanto. Rabiot e Arthur hanno deluso, McKennie ha saltato buona parte della stagione per infortunio mentre l'acquisto a gennaio di Zakaria si è rivelato azzeccato. Alla Vecchia Signora, però, manca una cosa: qualità. Ecco spiegato il motivo per cui i bianconeri stanno spingendo forte per il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese sarebbe il giocatore perfetto per far fare il salto di qualità alla Juve. Dalla Francia il quotidiano L'Equipe sembra sicuro: il PSG non è più interessato a lui, via libera ai bianconeri.

Ma per un'operazione che sembra avvicinarsi alla fumata bianca, ce ne sono altre due pronte a sfumare. Intervistato da Espn, infatti, Frankie De Jong ha rivelato: “Preferisco rimanere al Barcellona, l'ho già detto: è il club dei miei sogni. Contatti con gli altri club? Non voglio più parlarne. Mi trovo bene qui, non c'è nessun accordo e niente di ufficiale". Situazione simile per un altro play accostato ai bianconeri, Lucas Torreira, che intervistato da Fanpage ha detto: "La mia intenzione è quella di restare alla Fiorentina ma il club dovrà trovare un accordo con l'Arsenal. A Firenze e in Italia sto benissimo".