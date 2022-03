Caos Juventus, Allegri contro Dybala: momento difficile per i bianconeri

La Juventus vive una situazione complicata dopo l'uscita dalla Champions, acuita dal diverbio tra Dybala e Allegri.

redazionejuvenews

Giorni complicati in casa Juventus. Il club bianconero, dopo la cocente eliminazione contro il Villarreal in Champions League, è pronto a ritornare in campo contro la Salernitana, nel match in programma domenica pomeriggio alle 15 all'Allianz Stadium. La reazione sarà fondamentale per il prosieguo della stagione, sia dal punto di vista della classifica, sia da quello della tenuta fisica e mentale della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Visto che le brutte notizie non arrivano mai da sole, oltre alla positività di Locatelli, questa mattina è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport una notizia abbastanza clamorosa, che potrebbe avere delle ripercussioni importanti nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato dalla Rosea, nelle scorse ore ci sarebbe stato un litigio tra l'allenatore livornese e Paulo Dybala, leader, vice-capitano e numero dieci della Juventus. Il calciatore argentino, come portavoce, sarebbe andato dal tecnico per chiedere qualche ora di libertà in più prima della delicata sfida con i granata. Allegri, avrebbe risposto molto piccato alla Joya, dicendo: "Proprio tu Paulo mi fa una richiesta del genere". Un'affermazione che racchiude tutta l'esperienza dell'ex Palermo alla Juventus, visto che praticamente il tecnico bianconero è ed è stato un padre calcistico per Dybala nel corso di buona parte della sua avventura con la Vecchia Signora.

Certo, un piccolo diverbio, ma che fa capire come la situazione a Torino sia esplosiva. Infatti, nel contesto, oltre all'eliminazione in Champions, bisogna anche incastrare la questione del contratto di Dybala, una querelle che va avanti oramai da mesi, dall'inizio della stagione. Rinvii su rinvii, procrastinamenti continui e l'accordo non arriva, anzi più tempo passa, più la Joya si allontana dalla Juventus, una situazione che non fa bene a nessuno. Come non fa bene questo battibecco prima di una partita fondamentale, con i due simboli della Vecchia Signora uno contro l'altro, almeno fino a domani.