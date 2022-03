Juventus, spesa dall’Empoli: Cherubini lavora al doppio colpo

La Juventus guarda in casa dell'Empoli per il prossimo calciomercato estivo, due gioiellini sarebbero nell'orbita dei bianconeri.

redazionejuvenews

La Juventus è proiettata già al calciomercato estivo. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino due calciatori dell'Empoli, ovvero Mattia Viti e Kristjan Asslani, protagonisti dell'ottima stagione del club azzurro. I bianconeri, infatti, dopo l'addio di Ronaldo, hanno dato inizio ad un ciclo di ringiovanimento della squadra, motivo per cui nelle prossime sessioni di calciomercato, la Vecchia Signora, con Cherubini in prima linea, potrebbe puntare diversi giovani talenti italiani e stranieri, per dare inizio ad un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri, confermato nella giornata di ieri da Arrivabene almeno per il prossimo biennio, in un progetto almeno triennale.

Tornando al discorso calciomercato, Mattia Viti è un classe 2002, difensore centrale della squadra toscana. Alla prima stagione in Serie A, il calciatore dell'U21 si sta dimostrando un ottimo prospetto per il futuro e già diverse squadre, tra cui il Milan, hanno messo gli occhi su di lui, visto che anche il costo non dovrebbe essere elevatissimo. Asslani, invece, dopo aver fatto faville in Primavera 1, è stato chiamato in prima squadra per sostituire Samuele Ricci, passato al Torino nel calciomercato di gennaio. L'albanese, senza nessun timore reverenziale, ha preso per mano la squadra da febbraio in poi e ha disputato grandi partite. Il suo ruolo è quello del regista puro, un profilo che potrebbe essere perfetto per la Juventus, vista la mancanza di calciatori con quelle caratteristiche.

Anche se gli acquisti dovessero andare a buon fine per i bianconeri, è difficile pensare che i due gioiellini possano da subito entrare in pianta stabile nella prima squadra, ma molto probabilmente per loro due sarebbe previsto un percorso di esperienze in Serie A in prestito. Resta comunque il fatto che la Juventus è molto vigile sui talenti della Serie A, un fattore da non sottovalutare per tornare ad essere la migliore.