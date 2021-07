Con Allegri basta turnover: 5 titolarissimi della nuova Juventus

Basta cambiamenti, con Allegri la Juventus avrà più certezze. Ecco 5 possibili titolarissimi della prossima stagione bianconera.

redazionejuvenews

Nel corso dell'ultimo anno sotto la guida di Andrea Pirlo, la Vecchia Signora ha cambiato tanti, tantissimi vestiti. 52 partite giocate, mai la stessa formazione in campo per due volte consecutive. Un dato interessante, sintomo della voglia di sperimentare dell'ex allenatore bianconero e della profondità della rosa della Juventus. In realtà però un po' di stabilità non guasterebbe, e per questo Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della squadra, chiamato a riportare ordine e positività all'interno dello spogliatoio. La Gazzetta dello Sport oggi ha analizzato la rosa della Juventus e scovato quelli che potrebbero essere i 5 titolarissimi di Max Allegri.

Al primo posto c'è sicuramente Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, neo campione d'Europa, è praticamente certo del posto da titolare. Al suo fianco ci saranno uno tra Chiellini e De Ligt, ma difficilmente Allegri si priverà del numero 19 bianconero. Un altro nome molto gradito al nuovo allenatore è Juan Cuadrado: terzino, esterno, centrocampista, il colombiano giocherà. La sua duttilità e le sue ottime doti tecniche lo rendono un giocatore indispensabile per la Juventus, un posto in squadra per lui ci sarà sempre. Il terzo protagonista della squadra potrebbe essere Federico Chiesa, protagonista assoluto di Euro2020 e autore del più bel gol bianconero dello scorso anno. Lasciare fuori uno così è veramente difficile.

Discorso a parte per l'attacco, dove la Gazzetta si sbilancia un po'. Gli ultimi due nomi sono infatti Ronaldo e Dybala. Il portoghese resterà a Torino? Forse, ma finchè sarà in Italia, il fuoriclasse ex Real Madrid sarà sempre in campo. Poco ma sicuro. Al contrario, Paulo Dybala riuscirà a trovare spazio? Allegri lo stima molto e lo metterà al centro del progetto, trequartista dietro la punta. L'argentino viene da alcune stagioni sottotono e dovrà dimostrare a tutti di che pasta è fatto. Il talento c'è, bisogna solo ritrovarlo.