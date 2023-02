Corvino consiglia Vlahovic: “Dusan resta alla Juve pure senza Champions”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex direttore sportivo della Fiorentina ora al Lecce Pantaleo Corvino ha parlato di Chiesa e Vlahovic: "Bello rivederli insieme alla Juve. Il futuro è il loro, faranno godere. Potenzialmente non hanno limiti. Dusan ha già dimostrato di essere un campione tanto alla Fiorentina quanto alla Juve, quando è stato bene. Fede è il migliore nel suo ruolo: assist e gol, sempre d’autore. Critiche? Dusan non si discute. Per Vlahovic, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane".