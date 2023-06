Ballotta: “Riconfermerei Allegri, è un ottimo allenatore. Su Milinkovic…”

Milinkovic? È un buon profilo. Ha dei colpi importanti e ha bisogno di stimoli diversi, probabilmente quest’anno è l’anno buono per lasciare la Lazio. Ha la maturità giusta per arrivare in un grande club, non che la Lazio non lo sia, però la Juventus ha sempre calcato palcoscenici diversi. Per lui potrebbe essere uno stimolo e il salto di qualità che ci si aspetta sempre da un giocatore di questo livello. Rabiot? Il Rabiot visto quest’anno si è rivelato il Rabiot che conoscevamo dopo prime annate complicate. È una bella scelta, tra i due non saprei chi prendere. Sicuramente Milinkovic ha bisogno di cambiare aria, la sua classe e i suoi colpi li conosciamo. Potrebbe essere la scelta giusta per la Juve".