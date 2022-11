Juventus, Allegri premiato come “Coach of the Month” di novembre

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è stato nominato allenatore del mese di novembre, grazie alle ultime vittorie.

redazionejuvenews

Dopo il filotto di vittorie, arriva il riconoscimento personale per Max Allegri. Il tecnico della Juventus, autore di un ottimo bottino nell'ultimo mese, ha ricevuto il premio "Coach of the Month" di novembre, grazie agli ultimi risultati ottenuti in campionato con la Vecchia Signora.

Ecco il comunicato bianconero: "Mister Massimiliano Allegri è il "Coach Of The Month" di novembre della Serie A. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare; per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 13ª alla 15ª della Serie A TIM 2022/2023. A renderlo noto è la Lega Serie A. La consegna del premio avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2022 alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.

IL NOVEMBRE BIANCONERO IN SERIE A Tre partite, sei gol fatti, zero subiti e tre vittorie. Questo, in sintesi, il novembre in campionato della Juventus, che ha sconfitto, all'Allianz Stadium, Inter e Lazio, vincendo in trasferta contro l'Hellas Verona. Un tris di successi che ha portato a sei le vittorie consecutive bianconere in campionato".