Il programma del ritiro bianconero

Al via oggi gli allenamenti

La Juventus si è ritrovata oggi alla Continassa per iniziare il ritiro in vista della prossima stagione. Una mattinata di visite mediche per i giocatori bianconeri, che nel pomeriggio si ritroveranno sul campo di allenamento per una prima sgambata e una chiacchiera con Massimiliano Allegri, tornato a Torino dopo due anni di lontananza. Il tecnico toscano avrà a disposizione la squadra a ranghi ridotti, visti i 16 giocatori della rosa impegnati con le rispettive nazionali all'Europeo e nella Copa America. Nelle prossime settimane i giocatori torneranno scaglionati, dopo le due settimane di vacanza concesse dalla società.