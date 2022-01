Juventus: Akè si aggrega alla prima squadra

Il calciatore della Juventus Under 23 passerà in prima squadra per sopperire all'assenza di Federico Chiesa, fuori per almeno sei mesi dopo l'infortunio

La Juventus giocherà domani sera contro il Milan nel posticipo valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. Nella cornice di San Siro la Juventus cercherà il nono risultato utile consecutivo e di accorciare sulle prime posizioni della classifica, e i posti valevoli per l'accesso alla prossima Champions League. Oltre al campo però, i bianconeri sono anche impegnati nel mercato, che ancora non sembra dare impressione di voler decollare, a dieci giorni dalla fine della sessione con alcune voci che circolano ma che trovano pochi riscontri.

Dopo l'infortunio di Federico Chiesa, si pensava i bianconeri potessero intervenire sul mercato per sopperire alla sua assenza, ma il sostituto del numero 22 la dirigenza lo ha trovato in casa, e risponde al nome di Akè. La Juve Under 23 infatti ha piazzato il primo colpo di gennaio acquistando Simone Iocolano, attaccante classe 1989, che arriva dal Lecco, dopo aver giocato anche con Alessandria, Bari, Monza e Virtus Entella. Iocolano è stato impiegato da esterno offensivo e da trequartista, oltre che nel suo ruolo di punta, e il suo trasferimento ha sbloccato il passaggio di Akè in prima squadra.

Dopo il debutto in CoppaItalia, con una prestazione di grande personalità ed un rigore procurato, il giovane si aggregherà alla prima squadra e verrà confermato in rosa fino alla fine della stagione. La prestazione offerta nella partita contro la Sampdoria ha convinto Massimiliano Allegri e il suo staff della bontà e del potenziale del calciatore, che ora dovrà ripagare e dimostrare ancora di più di valere la permanenza in prima squadra.

Questo è stato l'annuncio con cui la Juventus ha annunciato l'acquisto di Iocolano della Juve: "Simone Iocolano è bianconero. Arriva dal Lecco e firma un contratto fino al 30 giugno 2023. Indosserà la maglia numero 20. Benvenuto", così la Juve su Twitter per annunciare l'acquisto dell'attaccante".