Quando il calcio perde il suo valore: biglietti per Milan-Juve a prezzi folli

La società rossonera ha aumentato notevolmente i prezzi in vista del big match contro la Juve.

redazionejuvenews

Dopo aver ottenuto l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia, ora la Juve si concentra al meglio per quella che sarà la super sfida di domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli, dove in ballo ci saranno 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Sarà una sfida ricca di emozioni e che, in caso di vittoria della Vecchia Signora potrebbe anche riaprire uno spiraglio di possibilità per la corsa scudetto che al momento, sembra essere direzionato nuovamente verso la Pinetina.

Per uno spettacolo simile sarebbe stato giusto avere una platea all'altezza ma le misure di restrizione da Covid non permetteranno di poter avere il pubblico delle grandi occasioni, come quello che da sempre ha caratterizzato questa sfida. Pubblico che però sarebbe mancato maggiormente anche nel caso in cui fosse stato possibile poter accedere all'interno delle strutture.

La motivazione? il prezzo a rialzo dei tagliandi per assistere all'evento. Il Milan ha infatti aumentato notevolemte i prezzi che, partono da un minimo di 150 euro fino ad un massimo di 480 euro, mandando su tutte le furie gli amanti del calcio. E' vero che la crisi che ha generato questa pandemia sta avendo delle ripercussioni anche in un mondo dove l'economia non è mai mancata, ma qui andiamo oltre le misure e il senso dello sport e questo, non può essere definito il gioco più bello del mondo, almeno non a queste condizioni.