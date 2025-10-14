Juventus, Adzic convince con il Montenegro

Tra le principali sorprese positive di questo inizio di stagione della Juventus vi è quella di Vasilije Adzic

Tra le note più positive di questo inizio di stagione della Juventus vi è senz’altro Vasilije Adzic. Il giovane centrocampista classe 2006 ha rappresentato una delle principali sorprese di questo inizio di stagione del club bianconero, con un rendimento positivo che lo vede protagonista anche con la propria nazionale del Montenegro.

In merito a quest’ultimo aspetto, però, il centrocampista bianconero ha dovuto vivere la delusione legata all’esclusione del Montenegro dalla prossima edizione dei Mondiali a causa della brutta sconfitta per 4-0 accusata contro le Isole Faroe.

Dopo questa pesante debacle, Adzic con la sua nazionale ha chiuso la sosta con un successo nell’amichevole contro il Liechtenstein, durante la quale il bianconero ha offerto una buona prestazione, rimanendo in campo per tutti e 90 i minuti nella linea a quattro (dopo la prova deludente sulla trequarti con le Faroe), vedendosi addirittura annullare una rete nel primo tempo per posizione di fuorigioco. Oggi Adzic e Zhegrova ritorneranno a Torino, per poi riprendere gli allenamenti a partire da domani, in vista della prossima gara di Serie A contro il Como.