Juventus, Zhegrova delude ancora con il Kosovo: il punto

L'ex giocatore del Lille sta faticando a ritrovare quella brillantezza utile per trovare maggiore spazio nella Juventus e nel Kosovo

Arrivano segnali poco confortanti per la Juventus di Tudor da parte di Zhegrova, e nello specifico dagli impegni che l’ex Lille svolgendo con la propria nazionale kosovara. La convocazione con quest’ultima, in particolare, poteva essere un’opportunità utile per il calciatore classe ’99 per ritrovare ritmo e fiducia sotto porta.

Tuttavia, anche con il Kosovo, il giocatore bianconero ha trovato pochissimo spazio: soltanto due minuti contro la Slovenia, 19 nella gara di ieri contro la Svezia senza però lasciare il segno, tutt’altro. Zhegrova, infatti, è apparso sottotono, meno brillante rispetto alle prime incoraggianti partite disputate con la Juventus. All’ex Lille, dunque, servirà del tempo per riacquistare quella brillantezza e continuità utili per ritrovare la miglior forma di sé stesso.