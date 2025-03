Juventus, addio Yildiz? Circola una voce clamorosa di calciomercato

Il calciomercato della Juventus si muove in entrata e in uscita: facciamo il punto della situazione parlando di Yildiz

Regna enorme incertezza in casa Juventus. Il doppio ko – che enuclea il pesante passivo di zero gol fatti a fronte di ben sette subiti – contro Atalanta e Fiorentina pesa come un macigno. Pesa sul presente, visto che il Bologna ha superato la Juve e si è preso il quarto posto grazie alla mastodontica vittoria maturata contro la Lazio, ma pesa anche sul futuro. In primis, perché il progetto Thiago Motta torna ora a traballare. Il direttore Cristiano Giuntoli ha di fatto accordato nuova fiducia al tecnico, il quale però adesso dovrà lavorare con un doppio macigno sulla testa. Vincere contro il Genoa – in caso di ko potrebbe davvero crollare il mondo – e centrare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. È questo, ora, l’obiettivo minimo da centrare. E l’incertezza riguarda, a cascata, anche il calciomercato. Decisioni drastiche, potrebbero essere prese in vista dell’estate.

Calciomercato Juventus: cosa sappiamo sul futuro di Yildiz

La discriminante principale che determinerà le mosse di calciomercato della Juventus è molto semplice da individuare: la qualificazione in Champions League. Qualora venisse centrata, allora Thiago Motta potrebbe in un colpo solo salvare la sua panchina e assicurarsi un mercato estivo di grande livello. Ma se non dovesse arrivare, allora tutto sarebbe diverso. Per Thiago Motta, certo, ma anche per il calciomercato, con la Juve che sarebbe costretta a fare cassa vedendo più di un giocatore. Non solo quelli che già stanno sulla lista dei partenti da tempi non sospetti – pensiamo, ad esempio, a Dusan Vlahovic – ma anche altri che sembravano appartenere alla lista degli incedibili. Ad esempio, Kenan Yildiz. Il talento turco è, nei pensieri del club, l’uomo da cui ripartire. Ma, visto il suo talento, è anche uno di quelli facilmente piazzabile. L’ipotesi del Corriere dello Sport è quindi la seguente: se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, la Juve potrebbe decidere di auto finanziarsi innescando una mega asta europea per il cartellino di Yildiz. Base di partenza: 80 milioni di euro. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: in vista del prossimo anno la Juve starebbe preparando qualcosa di clamoroso <<<