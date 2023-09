Juventus News | Addio Allegri, arriva il clamoroso annuncio

Nuovi aggiornamenti rispetto a quello che potrebbe accadere in casa Juventus al termine della stagione con l'addio di Allegri tra le idee

La Juventus non passa con il Sassuolo e - anzi - crolla. I 4 gol subiti sono una mazzata sul morale che sembrava recuperato nel momento in cui era stata battuta la Lazio, in quel modo. Con la partita contro i biancocelesti i tifosi bianconeri avevano visto la giusta rabbia, quella che si mette in campo quando c'è la fame di vincere. Tutto quello che non s'è visto contro i neroverdi dove la prestazione è stata a dir poco imbarazzante. In questo senso, poche ore prima del match, era arrivata anche una voce su Allegri che oramai circola sempre con più insistenza.

News Juventus, Allegri può dire addio per davvero? — Ivan Zazzaroni infatti ha spiegato come - secondo la sua opinione - per "per salvaguardare il fegato dei suoi numerosi antipatizzanti" Allegri alla fine della stagione dovrebbe e potrebbe dire addio alla Juventus con un anno di anticipo. Inutile dire che se questa notizia poi sarà confermata dai fatti, per la Juve si aprirebbe un nuovo ciclo fatto di novità enormi, a partire da chi andrebbe a sedersi sulla panchina bianconera. E anche qui, Giuntoli avrebbe un paio di veri e propri sogni in mente.

Il primo sogno sembra essere oramai svanito. Era quello che portava a Spalletti che ovviamente adesso, impegnato con la Nazionale, non dirà addio agli azzurri per sedere sulla panchina della Juve. Per questo, in ballo resta un altro nome: quello di De Zerbi. Che sta facendo sfracelli in Premier League e che potrebbe rappresentare la vera novità per un nuovo corso Juventino. Occhi bene aperti, dunque. La rivoluzione Juventina - in realtà - potrebbe essere solo all'inizio. Nel frattempo, comunque, Giuntoli sogna sulla sua lista di calciomercato, 10 colpi da paura: ecco i nomi <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.