News Juventus / Annuncio clamoroso: “Tutto vero” / Calciomercato

Senza coppe europee la Vecchia Signora non si sarebbe mai potuta permettere grandi colpi e per questo il dt bianconero ha preferito sistemare i conti prima di investire. Zakaria, Arthur e non solo: la Juve si è liberata di quasi tutti gli esuberi, ma come appreso nelle ultime ore da radiomercato i bianconeri hanno provato a chiudere un mega scambio con il PSG. Incredibile indiscrezione di mercato.

Mercato, Juve-PSG mega scambio saltato nell'estate

Nel corso di tutta l'estate la Juve ha provato a vendere uno tra Chiesa e Vlahovic, individuati come i più sacrificabili per finanziare il mercato in entrata dei bianconeri. Pare quindi che la Vecchia Signora abbia contatto il PSG per imbastire un clamoroso scambio tra il bomber serbo e Donnarumma. Il numero uno della nazionale italiana sarebbe potuto diventare un giocatore bianconero, ma la squadra francese ha fatto saltare la trattativa. I parigini, infatti, non avevano intenzione di pagare un conguaglio economico alla Juve e ha preferito non continuare le trattative. Inoltre per la Juve il pesante ingaggio da 12 milioni di euro a stagione non sarebbe stato sostenibile. Attenzione comunque a quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. La Juve, infatti, un pensierino continuerà a farcelo e a certe condizioni l'affare potrebbe prendere piede. Detto ciò, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhi aperti: sulla lista di Giuntoli c'è qualcos'altro di molto grosso <<<