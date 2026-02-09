Juventus, Adani a Rai Sport: “Il VAR non ha controllato tutta l’azione”

Lele Adani ospite negli studi di Rai Sport, ha spiegato spiegato il suo punto di vista sul perché non è stato assegnato il rigore alla Juventus. Leggiamo la sua analisi:
“Direte che è una cosa impossibile. Ma secondo me, gli è sfuggito, gli è scappato all’occhio. Il VAR è tornato indietro ma sul primo caso, il più vicino all’azione cioè il fuorigioco di Thuram sulla conclusione di Koopmeiners.
Per me al VAR non sono andati indietro abbastanza, qui è impossibile non dare un calcio di rigore. In generale vanno a monitorare tutto ciò che c’è dentro un’azione, anche se la palla non è meno lontana. Molto spesso vediamo rigori dati a cross fatto, ma qui Cabal è dentro l’azione e viene falciato con la gamba e con tutto il corpo. E’ un episodio da campo, un rigore da dare sul campo”. Così Lele Adani sul mancato rigore per i bianconeri.