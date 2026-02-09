Juventus, Adani a Rai Sport: “Il VAR non ha controllato tutta l’azione”

Lele Adani ha parlato del mancato rigore concesso alla Juventus per il fallo di Gila ai danni di Cabal. Leggiamo cosa ha detto.

Lele Adani ospite negli studi di Rai Sport, ha spiegato spiegato il suo punto di vista sul perché non è stato assegnato il rigore alla Juventus. Leggiamo la sua analisi:

“Direte che è una cosa impossibile. Ma secondo me, gli è sfuggito, gli è scappato all’occhio. Il VAR è tornato indietro ma sul primo caso, il più vicino all’azione cioè il fuorigioco di Thuram sulla conclusione di Koopmeiners.

Per me al VAR non sono andati indietro abbastanza, qui è impossibile non dare un calcio di rigore. In generale vanno a monitorare tutto ciò che c’è dentro un’azione, anche se la palla non è meno lontana. Molto spesso vediamo rigori dati a cross fatto, ma qui Cabal è dentro l’azione e viene falciato con la gamba e con tutto il corpo. E’ un episodio da campo, un rigore da dare sul campo”. Così Lele Adani sul mancato rigore per i bianconeri.