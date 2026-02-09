Juventus, Marchegiani a Sky: “La Juve mi è piaciuta a tratti”

Leggiamo cosa ha detto Luca Marchegiani al termine di Juventus-Lazio, durante la trasmissione Sky Calcio Club.

Nel consueto appuntamento della domenica sera con la trasmissione Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato il pareggio tra la Juventus e la Lazio. Qui sotto le sue parole:

“A me la Juventus è piaciuta a tratti, il problema non è che non fa gol ma che li prende, perché in una gara come questa secondo me, si può dare colpa ai problemi offensivi, ma oggi i gol li ha fatti ma li ha anche subiti male. Il discorso della stanchezza che dice Paolo( Di Canio) io l’ho visto nei primi 15-20 minuti di partita, dove mi è sembrata una Juventus meno aggressiva rispetto alle ultime volte. Poi a un certo momento la squadra è salita, ha giocato bene, ha fatto quello che ci siamo abituati a vedere fare, cioè ha chiuso la Lazio lì.

La squadra di Sarri è stata brava perché è stata organizzata, anche nei momenti di difficoltà, non ha mai perso la lucidità nel difendersi bene. Noi eravamo un po’ perplessi sul fatto di Maldini prima punta, ha avuto un po’ di difficoltà all’inizio ma poi ha giocato molto bene”. Queste la parole di Marchegiani.