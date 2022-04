Juventus, corsa a due per Acerbi: il centrale italiano è in uscita dalla Lazio

La Juventus, per rinforzare la difesa, avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi, centrale di difesa che dirà addio alla Lazio.

redazionejuvenews

La Juventus si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata nel prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero dovrà acquistare diversi calciatori, molto probabilmente un nuovo innesto per ruolo, anche in difesa. Oltre al terzino sinistro, infatti, la Vecchia Signora dovrà rinforzare anche la parte centrale del pacchetto arretrato. Una situazione da tenere d'occhio, visto che Bonucci ha una certa età, Rugani è una buona riserva e in estate arriverà Gatti, oltre a De Ligt, con l'olandese che sarà il perno della nuova retroguardia bianconera. Il discorso più controverso riguarda invece Giorgio Chiellini, classe '84, ad un passo dalle 38 primavere. L'ex Livorno ha il contratto in scadenza nel 2023, ovvero tra un anno, ma il nuovo prolungamento firmato dopo la vittoria dell'Europeo questa estate era finalizzato al raggiungimento del Mondiale di Qatar 2022, qualificazione svanita qualche settimana fa con la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Proprio per questo motivo, il difensore toscano potrebbe decidere di lasciare la Juventus alla fine di questa stagione, per concludere poi la carriera in MLS, prima di tornare a Torino poi in altre vesti. La Juventus quindi dovrà acquistare almeno un centrale, se non due e la trattativa, seppur difficile, per Rudiger va in questo senso, al fine di un rinnovamento della rosa, dopo il vincente ciclo juventino ormai terminato.

Il club bianconero, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi, difensore della Lazio, che molto probabilmente in estate lascerà i biancocelesti per dissidi con la tifoseria. L'ex Chievo Verona e Sassuolo, visti i 34 anni, avrebbe un costo minimo, poco più di un indennizzo, ma non solo la Vecchia Signora sarebbe interessata al Campione d'Europa, visto che anche l'Inter vorrebbe acquistare il classe '88. La Juventus, quindi, se vorrà procedere con l'acquisto di Acerbi, dovrà accelerare le trattative, dato che la concorrenza è alta ed il calciomercato non è così lontano.