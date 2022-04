Le statistiche di Cagliari-Juventus: tanti clean sheet per i bianconeri

Il sito della Juventus, in attesa del match di questa sera contro il Cagliari, ha pubblicato le statistiche sulla gara.

Questa sera alle 20,45 la Juventus scenderà in campo contro il Cagliari per l'anticipo del sabato sera. I bianconeri devono riscattare la sconfitta subita contro l'Inter nella scorsa settimana, motivo per cui vincere è fondamentale, anche per tenere a debita distanza Roma e Lazio, che pian piano si stanno avvicinando pericolosamente al quarto posto, obiettivo della Juventus in questa stagione.

Il sito della Vecchia Signora ha pubblicato una nota con alcune statistiche relative al match contro i rossoblù. Ecco il comunicato: "La Juventus ha battuto 43 volte il Cagliari in Serie A (26N, 12P), solamente il Milan (45) ha ottenuto più successi contro i sardi nel massimo campionato. Dalla stagione 2016/17 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata otto volte in 11 partite contro il Cagliari in Serie A: nel periodo solamente l’Inter contro il Genoa (10) ha ottenuto più clean sheet nella competizione. Juventus e Cagliari non pareggiano in casa dei sardi in Serie A dal 15 aprile 2006: da allora due successi interni e 11 vittorie esterne. Da inizio novembre ad oggi, la Juventus è una delle due squadre (al pari dell’Inter) imbattuta fuori casa in Serie A: in nove partite in trasferta per i bianconeri sei vittorie e tre pareggi, con 18 gol segnati (esattamente due di media a match). Leonardo Bonucci (12) può eguagliare Giorgio Chiellini (13) come difensore a segno in più anni solari differenti negli anni 2000 in Serie A."